Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад

Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад, заяви кметът на община Гурково Кънчо Папазов в "Денят започва".

Кънчо Папазов, кмет на община Гурково: "Село Димовци се събужда от огнената стихия и ужаса, който претърпя. Тепърва ще започне анализът и описването на щетите. Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад. Имаме изпепелени над 15 сгради – предимно допълнителни части от жилищни сгради, инвентар на домакинства, над 2000 декара борова иглолистна гора, отглеждана повече от 30 години. Пред нас се разви една човешка трагедия!

По отношение на работните версии на разследващите кметът на община Гурково заяви:

Кънчо Папазов, кмет на община Гурково: "Винаги когато се проявява такава обстановка, стигаме до думите, че е проявена макар и за секунди човешка небрежност. Тук може би компетентните органи на по-късен етап ще дадат своето заключение. Работните версии са човешка небрежност – няма как без човешка небрежност да се развие тази огнена стихия, която за минути изпепели нашия район."

За ролята на дъжда в гасенето на пожара и действията на пожарникарите Папазов коментира: