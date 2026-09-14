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Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад

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Срещу огнената стихия не бяхме сами, ние почувствахме подкрепата на държавата, заяви Кънчо Папазов

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Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад, заяви кметът на община Гурково Кънчо Папазов в "Денят започва".

Кънчо Папазов, кмет на община Гурково: "Село Димовци се събужда от огнената стихия и ужаса, който претърпя. Тепърва ще започне анализът и описването на щетите. Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад. Имаме изпепелени над 15 сгради – предимно допълнителни части от жилищни сгради, инвентар на домакинства, над 2000 декара борова иглолистна гора, отглеждана повече от 30 години. Пред нас се разви една човешка трагедия!

По отношение на работните версии на разследващите кметът на община Гурково заяви:

Кънчо Папазов, кмет на община Гурково: "Винаги когато се проявява такава обстановка, стигаме до думите, че е проявена макар и за секунди човешка небрежност. Тук може би компетентните органи на по-късен етап ще дадат своето заключение. Работните версии са човешка небрежност – няма как без човешка небрежност да се развие тази огнена стихия, която за минути изпепели нашия район."

За ролята на дъжда в гасенето на пожара и действията на пожарникарите Папазов коментира:

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Кънчо Папазов, кмет на община Гурково: "Господ беше с нас! Не бива да се подценява и организацията, която се създаде за минути. Ако не беше адекватната намеса на пожарникарите и всички съседни общини, горски стопанства и горски служители, които познаваха най-добре на терен къде трябва да се изградят просеки, както и многото доброволци… Поклон пред всички, които се включиха не само по земя, а и по въздух, които помогнаха да се ограничи периметърът. Срещу тази огнена стихия Гурково не беше само и село Димовци не беше само. Ние почувствахме подкрепата на държавата!"

#завод за боеприпаси #ЕМКО #Гурково #Дряново

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