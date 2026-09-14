БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази
пет месеца трагедията вдигат полицейската охрана хижа петрохан
Слушай новината

От МВР и прокуратурата ще дадат нова информация за хода на разследването по случая „Петрохан“.

Очакват се подробности за смъртта на тримата при хижа „Петрохан“ и тримата под връх Околчица. Ще бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще очертае възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

По информация на БНТ активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията. Назначени са данъчни ревизии.

#Ивайло Калушев #случаят "Петрохан" #прокуратура #МВР

Водещи новини

Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Кой е строил подземни тунели в Рациария Кой е строил подземни тунели в Рациария
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
Дрон удари влак от Киев за Варшава Дрон удари влак от Киев за Варшава
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Благородна кауза: Български лекари преглеждат хора безвъзмездно в Албания Благородна кауза: Български лекари преглеждат хора безвъзмездно в Албания
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Избори в Швеция: Ще влязат ли крайнодесните за първи път във властта?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Технологични лидери призоваха да се забави развитието на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Защо не достигат учители по математика преди 15 септември?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ