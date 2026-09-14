Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата

От МВР и прокуратурата ще дадат нова информация за хода на разследването по случая „Петрохан“.

Очакват се подробности за смъртта на тримата при хижа „Петрохан“ и тримата под връх Околчица. Ще бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще очертае възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

По информация на БНТ активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на даренията. Назначени са данъчни ревизии.