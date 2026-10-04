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Световен ден за защита на животните е

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Какви изненади е подготвил столичният зоопарк?

световен ден защита животните
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Софийският зоопарк организира днес, 4 октомври, по повод Световния ден за защита на животните и Деня на зоопарковите гледачи образователна програма с демонстрационни хранения на различни видове животни и беседи от зоопарковите гледачи. Инициативата ще продължи от 11:00 до 16:00 часа, съобщиха от зоопарка.

Програмата ще започне в 11:00 часа с демонстрационно хранене на белия носорог във външното заграждение на Зала „Гиганти“. В 11:30 часа ще бъде храненето на азиатските слонове, а в 12:00 часа - на качулатите капуцини. Следват демонстрационни хранения на черно-белите колобуси в 12:30 часа и на евроазиатската кафява мечка в 13:00 часа.

От 14:00 часа посетителите ще могат да наблюдават храненето на евроазиатските рисове, в 14:30 часа - на белоглавите и черните лешояди, в 15:00 часа - на мисисипския алигатор, в 15:30 часа - на черните ягуари, а в 16:00 часа - на бенгалския тигър.

От 14:00 до 16:00 часа пред сградата на Екологичния научно-образователен център ще бъде разположен интерактивен информационен щанд. Посетителите ще могат да научат повече за образователните и природозащитните дейности на зоопарка, а най-малките ще могат да участват в образователни игри със загадки и награди и да разгледат природни артефакти.

Инициативата има за цел да представи съвременната роля на зоологическите градини като центрове за опазване на биоразнообразието, размножаване на застрашени видове и екологично образование, посочват от Софийския зоопарк.

Зоопаркът е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от видовете са застрашени от изчезване в глобален мащаб. Софийският зоопарк участва в консервационни програми на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.

„Съвременните зоологически градини отдавна не са просто места за забавление, а ключови консервационни и научни центрове. Нашата мисия е да променяме отношението на хората към природата“, посочва д-р Катерина Зарева-Симеонова, ръководител на Екологичния научно-образователен център към Зоологическа градина - София.

#Световен ден на защита на животните #столичен зоопарк

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