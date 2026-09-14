Заседание на Тристранния съвет: Обсъждат линията на бедност и промени в Кодекса на труда

НСТС ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари 2027 г. тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390 евро.

Социалните партньори ще гледат и промени в правилата за наемане на непълнолетни. Депутати предлагат работодателят да уведомява Инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от ГИТ, както е в момента.

От социалното министерство са против, защото така има риск децата да работят в неподходящи условия. По техни данни от началото на годината ГИТ е издала 80 отказа на работодатели да наемат непълнолетни. Тристранният съвет ще обсъди и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От социалното министерство не са съгласни и с това предложение.