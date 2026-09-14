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Швеция след изборите: Либерализъм или крайнодесните във властта

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:47 мин.
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Швеция след изборите: Либерализъм или крайнодесните във властта
Снимка: БТА
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Изключително оспорвана надпревара в Швеция. Лявоцентристката опозиция има малка преднина пред десния блок.

Според последните резултати те ще имат трима депутати повече. Бившият премиер Магдалена Андершон вече даде заявка да състави следващото правителство на Швеция. Ако тя стане премиер, обеща да върне либерализма в страната. Сегашният министър-председател Улф Кристершон обаче заяви, че все още не е ясно кой ще управлява. Ако десният блок състави правителство, за първи път във властта ще влязат крайнодесните.

#парламентарни избори в Швеция #Швеция

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