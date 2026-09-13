Топло и предимно слънчево време в понеделник

През нощта по-значителна ще остане облачността над Североизточна и Централна Северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Сутринта на места в котловините на Югозападна България ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24°–25°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Слънчево и горещо ще е на Пиренейския полуостров и в Южна Франция. Над останалата част от Западна, както и в Централна Европа ще има валежи. На Скандинавския полуостров облачността ще е значителна, а с усилване на вятъра от югозапад ще започне пренос на по-топъл въздух. Над по-голямата част от Балканите ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони и в низините ще има ниска облачност или мъгла.

В следобедните часове над северозападните райони ще се заоблачи и до вечерта там ще започнат валежи от дъжд. У нас във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – 22°–27°. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Дневните температури бавно ще се повишават.