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Слънчево есенно време през почивните дни

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1°-3° на места в котловините и високите полета до 11°-13° на югоизток, в София – около 2°.

Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

През следващите дни вятърът и в Източна България ще отслабне и ще е слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще е предимно слаб, от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°.

#слаби превалявания #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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