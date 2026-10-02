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3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
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КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

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Спортни новини 02.10.2026 г., 12:30 ч.

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