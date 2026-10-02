Нови условия за атракционите: Ще спрат ли работа съоръженията заради законови пречки?

Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липсата на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен.

Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. Повече от година след трагичния случай изискванията вече влизат в сила.

Основното притеснение на бизнеса е свързано с предвидения срок за сертифициране на атракционите. Според Семен Цветков от Асоциацията за развитие на морски плажове той изтича днес, а все още няма акредитиран орган, който да извършва необходимите проверки. Той обясни, че срокът за акредитация на такъв орган е значително по-дълъг от предвидения в закона.

„Основният проблем, който виждаме в закона е, че е предвиден един срок за сертифициране на всички атракциони, не само тези, които са на плажовете, но и всички, които са във водата, извън водата, в увеселителни паркове, всички атракциони, които могат да представляват риск за физическото и не само за физическото здраве на хората в срок от 8 месеца от влизането в сила на закона, който срок изтича днес.“

По думите му при разговори с Българската служба по акредитация е станало ясно, че процедурата за акредитация на орган, който може да сертифицира атракционите, отнема значително повече време.

„На практика, при разговори със службата по акредитация, е стигнало до тази информация, че 14 месеца е срокът, който се изисква за акредитация на такъв орган, който да може да сертифицира атракционите и към момента няма никой, който да е подал документи за тази акредитация.“

Това означава, че към момента няма фирма, която да може да извърши необходимите проверки на съоръженията.

„Просто няма фирма, която да извърши тези проверки, които трябва на съоръжението, на здравината и на всичко останало, което заляга в наредбата.“

От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията.

Той определи самите правила като прекалено общи и заяви, че бизнесът не е наясно как точно трябва да ги изпълни.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.