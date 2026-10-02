БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нови условия за атракционите: Ще спрат ли работа съоръженията заради законови пречки?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови правила за атракционите влизат в сила от днес, но представители на бранша предупреждават, че част от изискванията на практика не могат да бъдат изпълнени. Причината е липсата на акредитирани органи, които да извършват необходимото сертифициране. От Асоциацията за развитие на морски плажове настояват срокът да бъде удължен.

Новите правила са изготвени след инцидента с парасейлинг в Несебър миналото лято, при който загина 8-годишно дете. Повече от година след трагичния случай изискванията вече влизат в сила.

Основното притеснение на бизнеса е свързано с предвидения срок за сертифициране на атракционите. Според Семен Цветков от Асоциацията за развитие на морски плажове той изтича днес, а все още няма акредитиран орган, който да извършва необходимите проверки. Той обясни, че срокът за акредитация на такъв орган е значително по-дълъг от предвидения в закона.

„Основният проблем, който виждаме в закона е, че е предвиден един срок за сертифициране на всички атракциони, не само тези, които са на плажовете, но и всички, които са във водата, извън водата, в увеселителни паркове, всички атракциони, които могат да представляват риск за физическото и не само за физическото здраве на хората в срок от 8 месеца от влизането в сила на закона, който срок изтича днес.“

По думите му при разговори с Българската служба по акредитация е станало ясно, че процедурата за акредитация на орган, който може да сертифицира атракционите, отнема значително повече време.

„На практика, при разговори със службата по акредитация, е стигнало до тази информация, че 14 месеца е срокът, който се изисква за акредитация на такъв орган, който да може да сертифицира атракционите и към момента няма никой, който да е подал документи за тази акредитация.“

Това означава, че към момента няма фирма, която да може да извърши необходимите проверки на съоръженията.

„Просто няма фирма, която да извърши тези проверки, които трябва на съоръжението, на здравината и на всичко останало, което заляга в наредбата.“

От бранша настояват законодателят да удължи срока за сертифициране, тъй като според тях настоящата ситуация поставя бизнеса в невъзможност да изпълни изискванията.

Той определи самите правила като прекалено общи и заяви, че бизнесът не е наясно как точно трябва да ги изпълни.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#водни атракциони #законови промени

Последвайте ни

ТОП 24

В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
1
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
2
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
4
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
6
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Регионални

Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между Смолян и Пампорово?
Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между Смолян и Пампорово?
Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал клон във Варна Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал клон във Варна
Чете се за: 02:17 мин.
Тържественото посрещане на цар Самуил: Безплатен организиран транспорт от Петрич до София Тържественото посрещане на цар Самуил: Безплатен организиран транспорт от Петрич до София
Чете се за: 01:57 мин.
Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“ Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“
Чете се за: 02:17 мин.
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
Чете се за: 02:27 мин.
Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, обосноваващи, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и министри ще отговарят на питанията на депутатите
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“ Разширение на метрото през „Слатина“: Тунелопробивната машина стигна до „Ситняково“
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Октомври в розово: Световен месец за борба с рака на гърдата
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 75-годишния мъж, затиснат от паднал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Голямото свлачище в Родопите: Какво се случва с участъка между...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Защо цените на слънчогледа и олиото са по-високи от миналогодишните?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ