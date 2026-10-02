Мотоциклетист загина на пътя Долни чифлик - Пчелник

Мотоциклетист е загинал снощи около 20 часа при пътен инцидент на пътя Долни чифлик – Пчелник, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна. 31-годишният мотоциклетист се е движел с несъобразена скорост и се е блъснал в задната лява част на движещия се пред него лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж. Вследствие на произшествието мотоциклетистът е загинал на място.

Водачът на лекия автомобил и пътникът до него са получили контузии на главата и след медицински преглед са освободени за домашно лечение. Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на 43-годишния водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.