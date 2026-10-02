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Атанас Пеканов: Очакваме петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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атанас пеканов очакваме петото плащане плана възстановяване устойчивост дойде края декември
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Очакваме петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да дойде до края на декември, каза вицепремиерът Атанас Пеканов във времето за блиц контрол в Народното събрание.

Искането за петото плащане беше изпратено вчера, като с този акт България свърши и последните документални процедури с Европейската комисия по отношение на плащането, което е в размер 1,8 млрд. евро, допълни той. Средствата бяха под риск доскоро, тъй като някои от ключовите реформи не бяха довършени. По думите на вицепремиера Пеканов, Европейската комисия ще извърши оценка на искането за петото плащане в срок до два месеца.

Пеканов припомни завършените инвестиции – конструирането на нова Комисия за противодействие на корупцията, получени влакове, STEM кабинети, завършени домове за възрастни хора и за хора с увреждания, строук центрове, ремонт и модернизация на някои психиатрични клиники, приемане на законови промени. Имаше риск от загуба на над половин милиард евро, посочи още Пеканов.

По думите му в момента България е в активни дискусии с ЕК за следващия програмен период.

#Атанас Пеканов, вицепремиер #плащания по ПВУ #Народно събрание

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