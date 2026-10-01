Представители на български организации в Северна Македония бяха изслушани в Комисията за българите в чужбина

Представители на български организации в Република Северна Македония се обявиха срещу идеята да бъдат вписани с отложено действие в македонската конституция, т.е. едва след приемането на страната в Евросъюза.

Те бяха изслушани от депутатите в парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, по време на която бе подписана протестна декларация. Ако това стане факт, казват че ще останат изложени на дискриминация, реч на омразата, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание.

По време на комисията бяха изслушани и представители на Външно министерство, които съобщиха, че са извикали за разговор временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас във връзка с недопускането на депутата Ангел Георгиев да влезе в страната, за да присъства на делото на Ива Михайлова.