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Представители на български организации в Северна Македония бяха изслушани в Комисията за българите в чужбина

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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представители български организации северна македония бяха изслушани парламентарната комисия българите чужбина
Снимка: БТА
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Представители на български организации в Република Северна Македония се обявиха срещу идеята да бъдат вписани с отложено действие в македонската конституция, т.е. едва след приемането на страната в Евросъюза.

Те бяха изслушани от депутатите в парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, по време на която бе подписана протестна декларация. Ако това стане факт, казват че ще останат изложени на дискриминация, реч на омразата, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание.

По време на комисията бяха изслушани и представители на Външно министерство, които съобщиха, че са извикали за разговор временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас във връзка с недопускането на депутата Ангел Георгиев да влезе в страната, за да присъства на делото на Ива Михайлова.

Йордан Първанов – Министерство на външните работи: В рамките на срещата временно управляващата посолството бе поискано обяснение относно мотивите на Скопие за предприемането на подобни действия в настоящия момент предвид безпрепятственото влизане, ваше влизане уважаеми г-н председател, на територията на Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна ясно заяви, че приема този подход като провокативен.

#Комисия по политика за българите в чужбина #българи в РСМ #Ива Михайлова

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