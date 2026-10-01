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Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Чете се за: 03:22 мин.
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Снимка: БТА
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Промененият дневен ред на парламента, който се наложи след убийството на Илиян Филипов скара депутатите. Вътрешният министър трябваше да бъде изслушан по темата с мантинелите и полетите на Делян Пеевски, но „Прогресивна България“ предложиха изслушването на силовия министър да е само за покушението, което разгневи ДПС.

Задочен спор между ДПС и вътрешния министър Иван Демерджиев се разрази по темата за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзки с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пеевски постави въпроса дали лица от висшия ешелон на „Прогресивна България“ са свързани с конкретна пловдивска фирма, спечелила обществени поръчки през 2022 г. Според твърденията му цените по тях са били завишени с над 80%. Вътрешният министър Иван Демерджиев отговори, че има доказателства за обвързаности, за част от които вече е била изнесена информация в публичното пространство.

Делян Пеевски, председател на ДПС: „Интересни връзки има за съветници в кабинета и на премиера, които са чести гости на един от тези производители на мантинели, заради които загиват толкова хора. Съветници в кабинета на министър-председателя. Хубаво е да си направите вие проучване и разследвания, по ловни стопанства, какви сбирки му, какви ловове, какви запои и всякакви други неща.“

Хамид Хамид, ПГ на ДПС: „Общото поскъпване за този период е над 160%. Само за този период, в резултат на корупционна методика, приятел от кабинета ДОНЕФ-1, държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените цени по обществените поръчки.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Никой от правителството на Гълъб Донев няма частни самолети, не лети с частни самолети, за да се правят такива превръзки, за разлика от други. Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и с дружеството, което е купило самолета, на който е летял Пеевски, така че да се твърди, че няма такива обвързаности, е меко казано, несъстоятелно. А също така, по отношение на това до кого са приближени дружествата, печелили обществените поръчки за мантинели, може да се даде отговор, като се изследва обстоятелството правителството „Желязков“ колко такива договора подготви, колко такива договора сключи. И всъщност точно нашето правителство на „Прогресивна България“ отмени тези поръчки.“

След промяната в дневният ред на депутатите не стана ясно, за кога ще бъде отложено изслушването на вътрешния министър Иван Демерджев по темата с мантинелите и полетите.

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов

#полети на Пеевски #Иван Демержиев #мантинели #ДПС

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