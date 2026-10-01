Поръчките за мантинели и полетите на Пеевски отново скараха депутатите

Преди депутатите да решат да изслушат вътрешния министър по темата за убийството в Пловдив, в програмата беше заложено силовият министър да отговаря на въпроси за разследването за обществените поръчки за мантинели, с които са финансирани полетите на Делян Пеевски. Заради разместването на дневния ред опозиция и управляващите се скараха, а от ДПС изнесоха данни за обществени поръчки от 2022 г, сключени от тогавашния кабинет с премиер Гълъб Донев.

Решението по коя тема да бъде изслушан вътрешният министър - дали за убийството в Пловдив или за обществените поръчки за мантинели - скара депутатите. От „Прогресивна България“ аргументираха решението дебатът да е само за покушението така:

Слави Василев, „Прогресивна България“: „Това са две отделни теми и тези две отделни теми ще бъдат разисквани от министър Демерджиев, в рамките на различни медийни потоци.“

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Вие мислите как да създавате медийни потоци, а не как да служите на българските граждани, срам г-н Василев.“ Хамид Хамид, ДПС: „Г-н Демерджиев иска да ни разкаже това, обаче вие му отнемате тази възможност, защото му връзвате ръцете с някакъв аргумент, че нямало да плува тази седмица в два потока едновременно, а другата седмица ще му осигурим друг басейн.“ Асен Василев, „Продължаваме Промяната“: „Да му направите забележка и да му кажете, че парламентът е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини.“

От ДПС изнесоха данни за две обществени поръчки за мантинели, подписани по време на първия служебен кабинет на Гълъб Донев, спечелени от конкретна пловдивска фирма и попитаха собственикът ѝ в какви отношения е с висшия ешалон на „Прогресивна България“.

Хамид Хамид, ДПС: „Общото поскъпване за този период е над 160%. Само за този период в резултат на корупционна методика приета от кабинета „Донев 1“, държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените цени за обществени поръчки.“ Делян Пеевски, лидер на ДПС: „Интересни връзки има за съветници в кабинета на премиера, които са чести гости на един от тези производители на мантинели, заради които загиват толкова хора. Съветници в кабинета на министър-председателя, хубаво е да си направите вие проучвания и разследвания по ловни стопанства, какви ловове, какви запои е имало. Мантинелите са изцяло тема на управляващите.“

Снимки: БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Никой от правителството на Гълъб Донев няма самолети частни, не е летял с частни самолети, за да се правят такива връзки. За разлика от други, впрочем има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и с дружеството закупило самолета, на които е летял Пеевски - така че да се твърди, че няма такива връзки е меко казано - несъстоятелно. По отношение на това до кого са приближени дружествата за мантинели - може да се даде отговор като се изследва обстоятелството, правителството Желязков, колко такива договора подготви, колко такива договора сключи и всъщност точно нашето правителство на ПБ отмени тези поръчки и в момента Автомагистрали изпълняват тази дейност.“

Потърсихме за коментар както Регионалното министерство, така и собственикът на пловдивската фирма за мантинели - до момента отговор няма.