Край на кризата в болницата в Смолян: Сестрите оттеглиха оставките си, идват и 10 нови

Кризата в многопрофилната болница в Смолян е разрешена. Поне засега. За по-малко от седмица, медицинските сестри от Отделението по анестезиология и интензивно лечение промениха решението и оттеглиха подадените оставки. Остават на работа. Цената - обещанието заплатите им да бъдат увеличени. А от днес в болницата влиза бодра смяна. Броени дни след дипломирането си, десет медицински сестри поемат смени в лечебното заведение.

С новото попълнение, нуждите на болницата са обезпечени.

Диана Сурова, главна медицинска сестра на болницата: "За смолянската болница това е една огромна глътка въздух на фона на липсата на медицинска специалисти по здравни грижи в цялата държава. Средната възраст вече при нас е 55 - 60 години и с новите момичета се надяваме средната възраст да падне вече на 45, защото това е най-работоспособната възраст за една медицинска сестра."

Обстановката в болницата не е непозната на новоназначените. Практиката им е била тук в рамките на партньорството с Тракийския университет – Стара Загора. Соня Младенова и до сега е работила като здравен асистент в неврологичното отделение, а от днес вече е сестра.

Соня Младенова, медицинска сестра: "Искам да бъда в помощ на хората, доколкото мога да помагам и да се грижа за тях."

Анелия Василева, медицинска сестра: "Обучението премина много разнообразно, динамично, имахме възможност непосредствено с лекциите, които имахме да бъдем и на терен, което ни даде още по-голяма увереност в започването на професията."

- БНТ: Натоварена ли е работата в кардиологията? Даниела Попова, медицинска сестра: "Да, много. Изключително много, но в същото време има много какво да се научи там, там е школа."

- БНТ: Затруднява ли ви нещо в работата ви? Недка Калнитска, медицинска сестра: "Естествено, ние сме в самото начало, но пък имаме подкрепата на ръководството, на цялата болница и на отделенията, в които съответно всяка една от нас работи."

Партньорството с Тракийския университет и практическото обучение в смолянската болница продължава за студентите от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение.