Пияна шофьорка предложи 200 евро на полицаи, те я задържаха

Жена е задържана в София, след като предложила 200 евро на полицаи, за да осуети проверка за алкохол, съобщиха от МВР.

На 30 септември около 21.30 ч. автопатрул на Осмо РУ спрял за проверка в село Лозен автомобил, управляван от 49-годишната жена. При направения полеви тест дрегерът отчел 1,21 промила алкохол в издишания въздух.

В опит да осуети проверката жената предложила на полицаите 200 евро. Автомобилът е иззет, а жената е задържана с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на Софийската градска прокуратура. На жената е повдигнато обвинение.