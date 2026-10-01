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Близо половин тон месо без документи откриха в незаконна кланица в Симеоновград

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Количествата са поставени под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж

близо половин тон месо без документи откриха незаконна кланица симеоновград
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Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково разкриха незаконна кланица в частен имот в Симеоновград. При проверката са установени близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти. Това съобщиха от Агенцията за храните.

В имота няма регистриран животновъден обект, включително от вид „лично стопанство“, или за производство и търговия с храни. В двора са установени работеща хладилна камера и обособено помещение за транжиране на месо.

Месото е открито в хладилната камера без документи за произход и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Не са представени данни за идентификация и придвижване на животните, от които е добито месото. Установено е и ремарке със странични животински продукти – кожи, глави и кости, получени при клане и транжиране.

Количествата са поставени под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота предстои да бъдат съставени актове за установените административни нарушения.

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