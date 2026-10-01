„Автомагистрали“: Мантинелата на 36-ия км на АМ „Хемус“ отговаря на изискванията за безопасност

Гражданите, пътуващи по магистрала „Хемус“ в района на виадукта „Коренишки дол“ при км 36, могат да бъдат напълно спокойни и сигурни за качеството на поставената временна ограничителна система за пътища. Това обяви инж. Даниел Джоргов – директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в „Автомагистрали“ ЕАД. Той, заедно с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дружеството, в присъствието на представители на медиите, направиха инспекция на поставените оградни съоръжения.

„Преди голямото пътуване за празниците около 22 септември с цел безопасност на гражданите аварийно бе затворен отвор, предизвикан от произшествие с тир. В момента се сменя цялата обезопасителна система на виадукта „Коренишки дол“ и до няколко дни работата ще приключи“, поясни инж. Джоргов.

Проверката е в отговор на информациите за качеството и монтажа на предпазните мантинели в участъка. Той подчерта, че няма липсващи болтове и че според инструкцията за монтаж на финала се извършва допълнителна проверка на всички болтове. Ограничителната система е едностранна тривълнова H4b W3. Притежава цялата необходима документация съгласно европейската наредба EN 1317, както и сертификати, удостоверяващи устойчивостта при удар с 38-тонен автомобил.

Снимки: МРРБ

Закупените обезопасителни системи са от най-високо ниво, разполагат с всички необходими сертификати и отговарят на съответните краш тестове. Изпълнението на възстановяването на ограничителните системи се извършва по всички нормативни изисквания, уточняват от „Автомагистрали“ ЕАД.

Инж. Джоргов съобщи още, че скоро ще има изготвен график за възстановяване на всички компрометирани обезопасителни системи по републиканската пътна мрежа.