БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на...
Чете се за: 01:42 мин.
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата...
Чете се за: 01:17 мин.
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска...
Чете се за: 01:05 мин.
Филм на Теодор Ушев в сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започва подготовката за нова пречиствателна станция край Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
започва подготовката нова пречиствателна станция свети влас
Слушай новината

Общинският съвет в Несебър даде съгласие за извършване на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри на Свети Влас, промяна на предназначението на общински имоти и изработване на подробен устройствен план за изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води "Свети Влас - Елените". Решението бе прието единодушно с 19 гласа "за" на извънредно заседание на съвета, което се проведе в края на септември 2026 г.

Предвидените процедури обхващат имоти – общинска собственост в местността "Ага чешме". С решението се дава съгласие за разделяне на четири имота и образуване на нови поземлени имоти, както и предварително съгласие за промяна на предназначението им за нуждите на бъдещата пречиствателна станция. Общинският съвет дава съгласие да бъде изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план, включително за трасетата на довеждащата инфраструктура и пътната връзка.

Проектът за пречиствателната станция е част от "Интегриран воден проект за област Бургас - Фаза 2", финансиран по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г. Бенефициент по проекта е ВиК - Бургас. Общинският съвет в Несебър допусна и предварително изпълнение на решението заради поставените кратки срокове по програмата и риска от загуба на безвъзмездната финансова помощ.

По време на общинската сесия кметът Николай Димитров обяви, че общината работи с областния управител на област Бургас Дико Диков, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дружеството ВиК - Бургас АД и Асоциация по ВиК с председател областният управител Дико Диков по придвижването на процедурите.

Така се направи първата стъпка по изпълнението на ангажимента, който министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и изпълнителният директор на ВиК - Бургас инж. Златина Димитрова поеха на среща в Несебър с бизнеса, че в най-кратки срокове ще започнат процедурите по промяна на кадастралната карта и предназначението на новообразуваните имоти. За бързото процедиране на казуса, който засяга няколко институции, лично се ангажира пред обществеността институционално да съдейства и областният управител на област Бургас Дико Диков.

#Общински съвет Несебър #Свети Влас #пречиствателна станция

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
5
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Регионални

Край на кризата в болницата в Смолян: Сестрите оттеглиха оставките си, идват и 10 нови
Край на кризата в болницата в Смолян: Сестрите оттеглиха оставките си, идват и 10 нови
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата вода за някои блокове се очаква да потече чак на 22 октомври Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата вода за някои блокове се очаква да потече чак на 22 октомври
Чете се за: 01:17 мин.
Пияна шофьорка предложи 200 евро на полицаи, те я задържаха Пияна шофьорка предложи 200 евро на полицаи, те я задържаха
Чете се за: 00:47 мин.
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
Чете се за: 02:12 мин.
„Автомагистрали“: Мантинелата на 36-ия км на АМ „Хемус“ отговаря на изискванията за безопасност „Автомагистрали“: Мантинелата на 36-ия км на АМ „Хемус“ отговаря на изискванията за безопасност
Чете се за: 02:05 мин.
Близо половин тон месо без документи откриха в незаконна кланица в Симеоновград Близо половин тон месо без документи откриха в незаконна кланица в Симеоновград
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата вода за някои блокове се очаква да потече чак на 22 октомври
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата вода за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска Биляна Плавшич Почина бившият президент на босненската Република Сръбска Биляна Плавшич
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Кремъл определи като положително явление думите на българския...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ограничават движението в центъра на София за церемонията по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Филм на Теодор Ушев в сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ