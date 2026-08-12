Заради ешерихия коли и ентерококи: Временно затварят плаж „Изток“ в Свети Влас

Временно затварят плаж в Свети Влас заради частично замърсяване на морската вода. Причината са проблеми с пречиствателната станция в района. Колко е сериозно замърсяването и какви мерки се взимат?

Замърсяване е установено на източния плаж в курорта. Първата взета проба е показала два пъти по-високи от допустимите стойности нива на бактерията „Ешерихия коли“. Втората проба е отчела четири пъти над допустимото количество. Към този момент единствената предприета мярка е поставянето на червен флаг от спасителите, който предупреждава хората да не влизат във водата. Въпреки това много туристи продължават да се къпят.

Спасителите обясняват, че не могат насила да ги изведат от морето и единствено ги предупреждават за опасността. Важно е да припомним, че през уикенда тръба на съседен плаж също изпусна фекални води. Тогава проблемът беше свързан с помпената станция, която отвежда водите към пречиствателната станция в Елените. Именно тази помпена станция е посочена като причина и за настоящото замърсяване на морето.

д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас: „Плажът може да бъде използван, водите за къпане заповедта е да не бъдат използвани. Не за друго, защото крият риск за човешкото здраве. На 5-и е взета първата проба от плаж „Изток”. Два дена по-късно, на 48-мия час, излизат пробите - лоши, тоест Ешерихия коли и ентерококи са над нормата. В понеделник тази седмица - два дена по-късно, се взема повторна проба, които на 48-мия час излязоха пробите, които също се потвърди, че са извън определените норми.“ Дико Диков, областен управител на Бургас: „Този проблем е наследен и е част от проблема на ваканционно селище Елените. Това е частна пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. Капацитетът на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района.“

Една част от туристите на плажа са си тръгнали, след като са разбрали, че водата е замърсена. Друга част обаче казват, че ще се направят, че не са чули предупрежденията, тъй като не искат почивката им да бъде провалена.

От РЗИ посочват, че плажът ще остане затворен, докато не излязат две последователни проби, които покажат, че водата е с нормално качество. Все още обаче не са предприети сериозни мерки за ограничаване на влизането на туристите в морето.

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