Забавено разследване за Е-79: Демерджиев настоява за проверки за ускоряване на делото

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т.нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 г. за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 г., а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 г., а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Сред мотивите на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването и липса на ясни перспективи за негово приключване. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.