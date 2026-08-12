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Забавено разследване за Е-79: Демерджиев настоява за проверки за ускоряване на делото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т.нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 г. за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 г., а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 г., а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Сред мотивите на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването и липса на ясни перспективи за негово приключване. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.

#ускоряване на делото #забавено разследване #главен път Е-79 #Иван Демерджиев #проверки

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