Разказ от първо лице: Пред БНТ говори работник, който е бил в завода край Трявна по време на взрива

Досъдебно производство за палеж е образувано за взрива във военния завод в Белица и днес на място са екипи на специализирания отряд за борба с тероризма, които обезвреждат района.

В този час пред завода в село Белица са се събрали служители, за да получат личните си документи, телефони и пари, които са останали тук на място по време на евакуацията. Организацията е направена от полицията. Днес за първи път разговаряхме и с един от хората, които са били на работа по време на експлозията.

Иван Йоцов - работник: "Аз бях в тротилния склад, чуха се взривове, много хора бяха уплашени, имаше хора, които плачат там, и много бързо се изнесохме надолу по трасето. БНТ: Знаем, че личните ви вещи на повечето са останали там. - Да, почти на всички."

Прокуратурата ще може да влезе на място най-рано утре, а по досъдебното производство, по което се работи, е за палеж, поради който са възникнали взривове, които са създали опасност за живота и здравето на работници, застрашили са околни имоти и са довели до унищожаване на имущество на значителна стойност.

Тихомир Петков, окръжен прокурор на Габрово: "Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник, деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, като версия, която следва да бъде изследвана по време на досъдебното производство, е и нарушение на охраната и безопасността на труда." Ст. комисар Илиян Иванов, директор на ОД МВР-Габрово: "През днешния ден екипи, които са от специализирания отряд за борба с тероризма, продължават да извършват обследване на мястото на инцидента и да се извърши прочистване и при откриване на боеприпаси, които крият непосредствена опасност, също те ще бъдат контролирано обезопасени, разбирайте, взривени."

Няма възникване на нови огнища в Тревненския Балкан, но екипите на пожарната продължават да дежурят на място.