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Близо 160 000 къса цигари са задържани при две проверки на митнически служители в района на Видин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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близо 160 000 къса цигари задържани две проверки митнически служители района видин
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Близо 160 000 къса цигари са задържани от митнически служители от Териториална дирекция „Митница Русе“ в района на Видин при две отделни проверки, съобщиха от Агенция „Митници“.

При първия случай, по време на рутинен контрол на пътя към Дунав мост Видин – Калафат, митническа мобилна група е спряла товарен автомобил с турска регистрация. След първоначален преглед камионът е насочен за щателна проверка в митнически пункт Видин. В кабината на превозното средство служителите са открили множество кутии с цигари без български акцизен бандерол.

При друга проверка отпреди дни митнически инспектори са задържали 150 000 къса цигари, укрити сред хранителни стоки, транспортирани от България за Западна Европа. Акцизните стоки са установени при съвместни действия със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, които са отклонили излизащия товарен автомобил за проверка в митническия пункт във Видин.

Инспекторите са установили, че в предната част на товарното помещение, зад преградна стена, се превозва палет с кашони, различни от останалата стока. След отваряне на част от кашоните е констатирано наличието на 7500 кутии (150 000 къса) цигари с български акцизен бандерол от три различни марки. В писмените си обяснения водачът – български гражданин, е заявил, че стоката не е негова и не е присъствал на товаренето.

Работата по двата случая продължава. Тютюневите изделия са задържани.

От Агенция „Митници“ отбелязват, че извършените проверки са част от компенсиращите мерки във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след пълноправното приемане на България в Шенгенското пространство.

#160 000 къса цигари #Видин #митница

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