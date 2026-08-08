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Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг
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42-годишен криминално проявен и осъждан мъж от ямболското село Мамарчево е задържан за палежа на луксозен автомобил в Слънчев бряг. Колата е била подпалена на 29 юли около 23.00 часа на паркинг пред хотел в курорта. Автомобилът е на Димитър Желязков по прякор Митьо Очите.

Мъжът е установен при специализирана полицейска операция на ОДМВР–Бургас. При разследването са открити множество веществени доказателства. Той е привлечен като обвиняем, а първоначалното му задържане е удължено до 72 часа.

Днес Районният съд в Несебър му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

Снимки: ОДМВР - Бургас

#луксозен автомобил #задържан мъж #Митьо Очите #палеж

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