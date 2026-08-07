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В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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Спасение в горещините: Как в Благоеврград се справят с жегите?

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Горещата вълна продължава у нас. За утре в 21 области е обявен оранжев код за опасно високи температури, сред тях е и Благоевградска област. Къде хората в Благоевград търсят спасение от жегата и какви са съветите на лекарите при опасно високите температури?

Дори в най-горещите часове на деня прочутите баражи на река Благоевградска Бистрица не остават празни.

"Често идвам. Харесва ми, защото има вода, къпем се и се забавляваме."

"Защото е прохладна, студена вода и защото е от планината."

Но докато за едни жегата е повод да потърсят прохлада край реката, за други тя крие сериозен риск. Когато високите температури се задържат дни наред, организмът губи повече течности, а най-голямото натоварване понася сърдечно-съдовата система.

д-р Габриела Друмева, кардиолог в Кардиологично отделение към МБАЛ – Благоевград: "Спада кръвното налягане, повишава се сърдечната честота, настъпва обезводняване. Това може да доведе до прилошаване, припадъци и загуба на съзнание. Сърцето работи при по-голямо натоварване."

Последиците от горещините вече се усещат и в болниците. В Кардиологичното отделение на Многопрофилната болница в Благоевград лекарите отчитат все повече пациенти със задух, нарушения в сърдечния ритъм и отпадналост.

д-р Габриела Друмева, кардиолог в Кардиологично отделение към МБАЛ – Благоевград: "Имаме доста работа. Ритъмните нарушения се увеличават, обостря се сърдечната недостатъчност, проявява се исхемичната болест на сърцето."

А за да избегнат най-опасните часове на деня, повечето хора променят ежедневието си.

"Много гледаме да не излизаме по принцип. И в момента усещам, че ми става лошо и чакам съпругата ми да отиде до магазина."

"Повече вода, повече сянка. Разходки сутрин, когато още не е толкова жега, и късният следобед."

Лекарите съветват симптоми като замайване, отпадналост или сърцебиене да не бъдат подценявани. Често именно те са първият сигнал, че високите температури са опасни за организма.

#разхлаждане #справяне #Благоевград #съвети #медици #жега #новини в Метрото

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