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УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

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Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
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От Европейската футболна федерация гарантират, че това е само началото.

уефа поздрави инфантино свали доверието фифа
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Eвропейската футболна асоциация (УЕФА) днес публикува изявление, в което се казва, че е „загубила доверие“ в Джани Инфантино след неуспешното му предложение за FIFA Forward Enterprise (FFE). Те поздравяват лидера на ФИФА, че се е отказал от идеята, но гарантират, че това е само началото и „искат да възстановят доверието и да направят отношенията прозрачни“.

Реакцията и цялото писмо могат да бъдат видени на официалната страница на УЕФА. Също така там се вижда, че централата остро критикува плановете на Инфантино и благодари на „феновете, лигите, клубовете, играчите, отделните лица, асоциациите и конфедерациите, които се противопоставиха на схемата“.

Президентът на ФИФА Инфантино планираше да продаде дялове в състезанията на футболния ръководен орган на частни инвеститори, но се отказа от идеята в ранните часове на събота сутринта на фона на широко разпространено възмущение и остри реакции от целия свят.

Континенталните централи КОНКАКАФ (за Северна, Централна Америка и Карибския басейн), както и азиатската АФК, водени от УЕФА, бяха категорично против проекта .

Ръководният орган на европейския футбол предупреди, че страните членки ще бойкотират бъдещи турнири на ФИФА, ако планът бъде осъществен.

Сайтът talksport.com пък твърди, че швейцарецът е получил болезнен удар от най-вътрешния кръг от поддръжници и съветници, след като старши съветникът му Карлос Кордейро подаде оставка в петък , публикувайки остро формулирано изявление, противопоставящо се на плановете на FFE. Някои медии твърдят дори и за телефонен скандал между двамата.

Но явно Александър Чеферин и хората от екипа му нямат намерение да спират до тук и ще водят битка за промяна до успешен край. Европейската футболна организация заяви също, че „настоящото ръководство на ФИФА е загубило не само доверието на УЕФА, но и това на много други членове на футболното семейство“.

Правилно е през следващите дни и седмици УЕФА да работи със своите асоциации и в тясно сътрудничество с други конфедерации, за да обмисли как се е случило това и да разработи план, който да гарантира, че това няма да се повтори. Този преглед трябва да бъде задълбочен и фундаментален. Нито една опция не трябва да бъде изключена. Настоящото ръководство на ФИФА не само загуби доверието на УЕФА, но и на много други членове на футболното семейство“.

Също така УЕФА го критикува, че се е провалил в две от най-важните обещания, които е дал след взимането на президентския пост от принудения да се оттегли предшественик Сеп Блатер. През 2016-а година при избора му той е казал, че „гарантира прозрачност в работата“ и че „парите на ФИФА ще бъдат достъпни за разпределение между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определян от самите страни и участници в процеса.

И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна.

И с резерви, възлизащи на над 5 милиарда долара, той също не успя да използва парите на асоциациите в полза на играта“, казват още от УЕФА.

Накрая от Европейската асоциация обещават, че ще започнат незабавно работа с партньори и заинтересовани страни по целия свят и в целия футбол, за да предложи нов начин за разпределение на ресурсите чрез съществуващата програма FIFA Forward. Въпросната програма е един от най-важните източници на финансиране на много футболни централи по света, в това число и на БФС.

Това е победа за целия спорт. Но това не трябва да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва“, завършва писмото.

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА) #Александър Чеферин #Джани Инфантино

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