Знаете легендата за Икар. Баща му Дедал го предупреждавал да не лети прекалено близо до слънцето, за да не се разтопи восъкът, чрез който били прикрепени крилата за тялото му, но синът не послушал съветите и в крайна сметка слънцето наистина изпепелило както крилата, така и надеждата на Икар да се измъкне от остров Крит. Паднал и се удавил в морето.

Джани Инфантино „летеше“ доста близо до футболното слънце в последните години. Опасно близо в последните месеци. Безразсъдно близо в последните дни. Планът на президента на ФИФА за продажба на дялове от правата за Световното първенство през следващите му издания беше разконспириран само преди няколко дни, а вече е и фатално провален. Въпросът е дали това не компрометира окончателно и мандатът на швейцареца, който флиртуваше с желанията и интересите на целия футболен свят, но сега вече сякаш прекали. Рано тази сутрин Инфантино даде крачка назад и обяви, че проектът няма да се осъществи.

УЕФА – управляващият орган на играта на Стария континент – обяви бойкот на турнири, администрирани от ФИФА. Не закъсня и реакцията от водещите футболни структури в Северна Америка и Азия. Да, Южна Америка и Африка запазиха странно и плашещо „търговско“ мълчание, но подкрепата към проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) изглеждаше все по-отсъстваща и вяла. Дори главният съветник на Инфантино Карлос Кордейро вчера се оттегли от ангажиментите си в световната футболна централа. ФИФА искаше да продължи с плана си и да подложи проекта на гласуване, но беше трудно за вярване как подобна непрозрачна инициатива ще бъде приета от мнозинството държави, членуващи в структурата. Оттук нататък е ясно, че Джани Инфантино ще трябва да носи това петно на комерсиална арогатност, което (може би) сам си лепна. Най-накрая той се приближи прекалено близо до футболното слънце.

В последните 72 часа имаше всякакви изказвания, но едно от най-уместните дойде от шефа на германския футбол Бернд Нойендорф, споделил, че е разбрал за задаващия се революционен подход на ФИФА от медиите. Пред „Кикер“ той добави: „новината изненада всички в Германия. Аз самият съм член на Съвета на ФИФА – най-висшият орган на структурата – и човек би си помислил, че ще бъдем известени за подобен проект, имайки предвид за колко широкомащабна идея става дума. Такъв грандиозен бизнес-план вероятно е бил дискутиран с месеци във ФИФА, но в Съвета й това не се е обсъждало дори за секунда. Това е странно.“

Все още няма доказателства за участието на членовете на въпросния Съвет на ФИФА в идеята за продажба на дялове за Световните футболни финали, както и за създаване на фонд, самооценката за чийто капитал беше 20 милиарда долара. Въпросните членове са 37 от всички 6 конфедерации. Вчера сутринта ФИФА публикува третото си разяснително послание в последните няколко дни относно FFE, в което се твърдеше, че „медиите са изнесли неточна информация и са попречили на идеята“. Интересно как медиите са виновни за провала на един ход, който – по всичко личи – е бил старателно подгятван и поставен в концептуалната си фаза повече от година. Въпросът е кои хора го подготвиха. Или по-точно – кой. В единствено число. Това беше един безкрайно противоречив и предизвикващ раздори и негодувание акт, който с право е сравняван с друга еретична идея, към която (почти) всички се обърнаха с презрение – Суперлигата.

Влиятелните фигури обикновено се отличават с голямо его, което доста трудно се контролира. Във видеоклип по-рано през седмицата Джани Инфантино публикува монолога си, в който се опитваше да преформулира предложението в отговор на медийните разкрития. Планът е бил разбран погрешно – това беше тезата, защитавана с леко назидателен тон, идващ от видимо уморения швейцарец. Ако този план за FFE е бил с изцяло чисти намерения, защо тогава е бил толкова строго пазен в тайна? И бил ли е всъщност обсъждан изобщо с някого или е поредната проява на безграничната власт на президента на ФИФА? Трябва ли световният футбол да се замисли не става ли прекалено опасно толкова сериозно влияние да бъде концентрирано само в един човек? Ще остане ли изобщо Инфантино на поста, след като вече воплите за неговото отстраняване стават оглушителни, подобен призив отправи новият премиер на Великобритания Анди Бърнам...

И дали именно тази арогатност и самонадеяност не постави Джани Инфантино в изключително затруднение положение, в което дори той не може да балансира всичко – по начина, по който го правеше през последните 10 години? Заинтеросваните страни са търпели и по-лошо и наглед по-неприемливо отношение по време на мандата му – предишните два Мондиала бяха в Русия и в Катар. Помните ли какво показвахме тогава по телевизията и как се дискутираше прекомерното присътвие и дългата ръка на Владимир Путин и шейховете, незачитането на човешките права, експлоатацията на работниците, изключителните финансови харчове за организация на събитията, огромните горещини в Близкия Изток, тоталната промяна на футболния календар с Мондиал през декември? Но играта някак не беше сложена на тезгяха за продан. Тези две първенства се случиха пред очите на Инфантино, той вече беше президент. Да, решението турнирите да са в тези държави не бяха взети, когато той беше на власт във ФИФА, напълно редно е да го отбележим. Но за сметка на това с дейното му сътрудничество и подкрепа сега се направи всичко възможно да се трасира пътя към домакинството на Саудитска Арабия през 2034... и може би отново на Съединените Щати само 12 години след последното им домакинство през 2038.

Призиви за бойкот са отправяни и преди, но никога толкова масово. Едно е да бъдеш заплашван от една държава, съвсем друго – да видиш как всички 55 страни-членки на УЕФА вкупом отхвърлят вече „мъртвия“ ти проект на бунището на футболната история.

Един от най-често използваните аргументи в последните дни беше, че Инфантино не бива да продава стока, която не му принадлежи. Проблемът е, че швейцарецът сякаш възприема себе си по-скоро като брокер, а не като управник на футбола. Като едноличен брокер. През миналия декември по време на церемонията по теглене на жребия за Мондиала Доналд Тръмп получи Награда за мир от ФИФА. Но няма никакви представени доказателства, че това решение е било взето от съвет, комисия, организация. По-скоро е било взето еднолично. Паузите за хидратация бяха въведени, макар от IFAB – това е органът, който следи за правилата във футбола – да не бяха оповестили нищичко преди турнира. Нима някой е обсъждал с тях 30-минутното шоу на почивката на финала на 19 юли в Ню Йорк? Бих предположил, че отговорът е негативен. Когато преди Световното първенство бяха задавани въпроси за Иран и начина, по който отборът ще трябва да пътува, за да играе мачовете си, последва една самодоволна усмивка и отговорът: „Успокойте се и се наслаждавайте на играта“.

Последната седмица показа, че ФИФА не е готова в много направления. Включително в това как да обсъжда и представя проектите си. Всъщност – може би дискусия така или иначе не е влизала в плановете на създателя на Мондиалгейт и стратегията е била простичка и уповаваща се на досегашната мантра: ако Джани Инфантино иска нещо, то той ще го постигне.

Не и този път. Прекалено близко е до футболното слънце.