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От днес вярващите могат да се поклонят пред чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска"

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Снимка: Българска патриаршия
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От днес вярващите ще могат да се поклонят пред чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска", която пристигна вчера в България и ще остане в страната до 19 август. От иконата се появява благоуханно миро в дома на свещеник Нектарий в Хавай, през 2007 година. Оттам идва и името й.

Тази сутрин чудотворната икона ще бъде посрещната в храм "Св. София", където ще бъде отслужена Патриаршеска света Литургия и водосвет по случай изнасяне на светия Кръст. В 11 часа ще се проведе лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона от храм "Св. София" до митрополитски храм "Св. Неделя".

Светинята ще остане в храма за поклонение до 5 август, като в понеделник, вторник и сряда – иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя до духовна околия в Софийска епархия – съответно в Самоков, Ихтиман и Дупница. След това ще обиколи седем епархии, на 17 и 18 август ще е в Рилския манастир, а на следващия ден ще отпътува от България.

#Света Богородица – "Хавайска" #храм "Света София" #храм "Света Неделя" #София #икона

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