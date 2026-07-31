Света Богородица - „Хавайска“: Патриарх Даниил посрещна тържествено чудотворната икона

Патриарх Даниил посрещна тържествено чудотворната икона на Света Богородица - „Хавайска" на столичното летище.

Светинята вече е в храм „Света Марина", а утре вярващите ще могат да й се поклонят в църквата „Света София". От иконата се появява благоуханно миро през 2007 година в дома на свещеник Нектарий в Хавай. Оттам идва и името й. След проверка от духовните власти, тя е призната за чудотворна. Оттогава светинята е посетила над 1000 храма по света, а хората свидетелстват за многобройни изцеления и помощ за даряване с рожба.

Патриарх Даниил: „Тя ще посети всички, почти всички краища надлъж и нашир из нашата земя и това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа.“

По темата работи: Яна Тодорова