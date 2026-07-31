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Тръмп за споразумението в Газа: Това е огромна стъпка към траен мир и сигурност

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Американският президент Доналд Тръмп обяви историческо споразумение за ивицата Газа. Върховният представител за Газа Николай Младенов потвърди, че Съветът за мир е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в анклава. Висши представители на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението предвижда и поетапно изтегляне на израелските сили от Газа. Засега няма официален коментар от израелските власти.

Девет месеца след прекратяването на огъня в ивицата Газа американският президент Доналд Тръмп обяви дипломатически пробив. Той определи споразумението като „важен етап от прилагането на 20-точковия му мирен план“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на Хамас и други въоръжени групировки в Газа. Това е огромна стъпка към траен мир и сигурност.“

Върховният представител за Газа Николай Младенов призна, че пътят до споразумението е бил изключително труден.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: „Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем...“

Процесът на разоръжаване ще премине през няколко етапа. Доналд Тръмп обяви, че в Газа ще действат международни стабилизационни сили, които ще работят съвместно с нова палестинска полиция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това споразумение е важна стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, което ще работи в тясно сътрудничество със Съвета за мир, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще има сигурността, която заслужава, тъй като Газа вече няма да се използва като база за терористични атаки.“

Процесът на разоръжаване е обвързан и с поетапното изтегляне на израелските сили от Газа.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: „Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.“

Все още не е ясно колко дълго ще продължи процесът на разоръжаване. Неизвестно остава и кой окончателно ще поеме контрола върху предадените оръжия. Засега няма отговор и на въпроса дали израелското изтегляне ще включва буферната зона.

Египетски медии съобщават, че скоро Кайро ще бъде домакин на среща, посветена на изпълнението на споразумението, с участието на Египет, Катар, Турция и Съединените щати.

#Доналд Тръмп #Газа #Николай Младенов #Хамас

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