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Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни действия от нейна територия

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: МВнР
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България няма да допусне от нейна територия да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Това е заявила външният министър Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи.

Двамата министри са потвърдили желанието си за развитие на двустранните отношения между България и Иран. Петрова е подчертала, че разполагането на американски самолети-цистерни у нас не променя отношението на България към Иран и не означава, че от българска територия ще се извършват военни действия.

Тя е потвърдила и позицията на страната ни за незабавно прекратяване на бойните действия и възобновяване на преговорите за примирие.

#външен министър Велислава Петрова #Абас Арагчи #ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР

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