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Изтеглят заседналия круизен кораб в река Дунав (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Край видинското село Гомотарци се провежда акция по изтеглянето на заседналия круизен кораб в река Дунав.

На мястото е пристигнал тласкач, който прави опити да освободи заседналия плавателен съд. В операцията участва и моторна лодка, която оказва техническо и логистично съдействие.

Пътническият кораб "Viking Ullur", плаващ под швейцарски флаг, заседна около 2.20 ч. на 28 юли в района на 817-ия речен километър край село Гомотарци, на около 25 км над Видин. На борда му са се намирали 186 пътници – граждани на държави от Европейския съюз, и 52-ма души екипаж.

Корабът е трябвало да зареди провизии във Видин, но не е успял да достигне до пристанището, поради което пътниците са останали без храна и питейна вода. С разрешение на Дирекция „Речен надзор“ – Лом беше организирана евакуация с катер на База гранични полицейски кораби – Видин. Корабният агент осигури друг круизен кораб – Vivaldi, плаващ под френски флаг, на който пътниците бяха прехвърлени.

Преди дни круизен кораб на път за Видин заседна в румънския участък на Дунав заради рекордно ниските нива на реката. Наложи се евакуация на всички блокирани пътници.

Евакуира бяха всички пътници от заседналия круизен кораб в р. Дунав
На борда на кораба, плаващ под швейцарски флаг, имаше 230 души на борда - 186 от които туристи, останалите членове на екипажа.

Снимки: БТА

#река Дунав #заседнал кораб #круизен кораб

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