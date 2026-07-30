Разследват сигнал за незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица. От Районната прокуратура във Велико Търново потвърдиха за БНТ, че има образувано досъдебно производство по случая от месец март тази година.

Разследването е започнало по сигнал на бивши служители, които твърдят, че са открили подслушвателни устройства в кабинети в сградата на общината. Разпитани са десетки свидетели, назначени са и технически експертизи.

Информацията за разследването идва ден след протеста в подкрепа на кмета Николай Рашков, след като беше задвижена процедурата за предсрочно прекратяване на мандата му.

Утре в 11.00 часа предстои и заседание на Общинската избирателна комисия, на което трябва да се вземе окончателно решение дали в Горна Оряховица ще има частични местни избори.

Върховният административен съд окончателно потвърди решението за конфликт на интереси. Казусът е свързан с продажбата на общински терени на фирмата, която Николай Рашков е управлявал до 2023 г. Процедурата е започнала по време на предишното управление, но договорът с дружеството, което е прехвърлено на майка му, подписан от самия него след встъпването му в длъжност.