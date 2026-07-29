Протест в Горна Оряховица в подкрепа на кмета заради поисканото прекратяване на мандата му

Жителите на Горна Оряховица се събират на протест в подкрепа на кмета на общината Николай Рашков заради поисканото предсрочно прекратяване на мандата му. Дотук се стигна, след като Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси заради сделка с общинска земя.

Припомняме, че казусът е свързан със започнала процедура по продажба на общински имоти още по време на предишното му управление, но договорът се оказа, че е подписан от Рашков, след като вече е избран за кмет.

Фирмата е била негова до встъпването му в длъжност, след което е прехвърлена на майка му.

Върховният административен съд окончателно се произнесе, че има конфликт на интереси, и започна процедура по предсрочно прекратяване на мандата му.

Хората, които в момента са се събрали в центъра на града настояват, че казусът е административен и искат Николай Рашков да довърши мандата си.

Жители казват: