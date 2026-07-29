Протест в Горна Оряховица в подкрепа на кмета заради поисканото прекратяване на мандата му

Жителите на Горна Оряховица се събират на протест в подкрепа на кмета на общината Николай Рашков заради поисканото предсрочно прекратяване на мандата му. Дотук се стигна, след като Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси заради сделка с общинска земя.
Припомняме, че казусът е свързан със започнала процедура по продажба на общински имоти още по време на предишното му управление, но договорът се оказа, че е подписан от Рашков, след като вече е избран за кмет.
Фирмата е била негова до встъпването му в длъжност, след което е прехвърлена на майка му.
Върховният административен съд окончателно се произнесе, че има конфликт на интереси, и започна процедура по предсрочно прекратяване на мандата му.
Хората, които в момента са се събрали в центъра на града настояват, че казусът е административен и искат Николай Рашков да довърши мандата си.
Жители казват:
"Мислим, че е абсолютно несправедливо да отнемат нашия глас по този недостоен начин."
„Смятам, че казусът е напълно формален, тъй като, както господин Рашков каза, това е единственият кмет, който не е взел пари от общината, а е внесъл в нея.“