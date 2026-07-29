Политически реакции след отказа на Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026

Отказът на държавния глава да наложи вето на Бюджет 2026 предизвика бурни реакции в парламента.

Теменужка Петкова, ГЕРБ–СДС: „Подобен прецедент досега в българския парламент не се беше случвал, но ето че „Прогресивна България“ успя да направи и този прецедент. Водим разговори с другите парламентарни групи, разчитаме на подкрепата на колегите, така че конституционната жалба да бъде подадена максимално бързо и в срок.“

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Това свежда институцията на президентството до пресслужба на българското правителство и госпожа Йотова до говорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадем жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционният съд ще намери тези разпоредби. И ще ги спре.“

Божидар Божанов, „Демократична България“: „Конституционните жалби няма да решат въпроса с Бюджет 2026. Той започва да се прилага веднага, Конституционният съд ще се произнесе накрая на годината.“