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ПП: Минималната заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите

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банкнотите номинал евро често обект фалшификация
Снимка: Архив/БТА
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Излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро, посочват от "Продължаваме Промяната".

Междувременно чакаме правителството да реши каква ще е новата формула за минимална работна заплата. Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро.

При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро. Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка.

Силно се надявамe бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване“ за хората и водопад от евро за приближените до властта.

#управляващите #отченена формула #„Продлжаваме Промяната“ #минимална заплата

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