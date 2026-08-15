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Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса

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Валежи ще има на отделни места, а по Черноморието морето остава подходящо за плаж и през септември

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Средата на август е, но краят на лятото все още е далеч. Жегата продължава да измъчва градовете, но същевременно ни кара да мечтаем за море, планина или за някакво разхлаждане. Валежи ще има на отделни места, а по Черноморието морето остава подходящо за плаж и през септември.

За времето през август и до края на месеца говори в студиото на "Денят започва в събота" д-р Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

"По отношение на температурите имахме високи температури до 38-39 градуса, все още не сме достигнали 40 градуса. Рекордите пък са над 43 градуса за август, така че ще останем тази година пак под рекордите. Нормално е да няма чак всяка година да имаме такива високи температури", посочи Стойчева.

В много райони на Западна и Централна България, особено в равнинните части, температурите са над нормите. Само на отделни места стойностите са близо до обичайните за периода.

По отношение на валежите ситуацията е различна. Август е характерен с т. нар. лятно засушаване в България. След като през предходните два месеца имаше повече валежи, през август в някои райони дъжд практически липсва.

"И ако предишните два месеца имахме доста валежи, то сега в Югоизточна България не е капнала една капка дъжд до тук през август. А в много райони наистина нямаме почти никакви валежи. Малко повече са валежите в крайните югозападни райони. Там имаше обстановки, при които за кратко се изливаха по-съществени количества валеж – по долината на р. Струма, по долината на р. Места също", обясни метеорологът.

снимка: БНТ

След по-прохладните дни, които се усетиха в средата на месеца, предстои ново повишение на температурите. Според прогнозата до понеделник включително в много райони отново ще бъде между 30 и 35 градуса. След това през страната ще премине студен атмосферен фронт.

"Един студен атмосферен фронт ще премине през нашата страна във вторник-сряда. Ще има валежи главно във вторник, ще има и усилване на вятъра, който ще донесе малко по-хладна въздушна маса. Но сега тези дни максималните температури ще се повишават до понеделник включително, когато отново в много райони ще са 30-35 градуса. Фронтът ще донесе валежи, гръмотевици и на места градушки. Това е характерно за активното лятно време, при което развитието на купесто-дъждовна облачност е по-скоро изолирано и количествата валежи могат да бъдат различни в отделните райони", каза Стойчева.

След понижението във вторник обаче температурите отново ще започнат да се повишават:

"След това започва отново повишение на температурите, стабилизиране на въздушната маса над нашата страна и отново температури до 32-37 градуса. В отделни райони в равнинната част, част от Дунавската равнина, в Горнотракийската низина и крайните югозападни райони отново ще имаме температури до 38-39 градуса, не повече", уточни тя.

Очакванията са предимно слънчевото и топло време да се запази до края на месеца, макар че вероятно ще има още една обстановка с валежи. По Черноморието температурите ще се влияят от морската вода, която в момента е около 25-26 градуса. Заради това нощните температури няма да падат толкова, колкото във вътрешността на страната, а дневните няма да достигат прекалено високи стойности заради морския бриз.

И през септември се очакват хубави дни, а морето може да бъде дори по-спокойно в сравнение с август. По-дългосрочните прогнози сочат възможност септември, октомври и ноември да бъдат със средни температури около и над нормите. Според метеоролога обаче, все още е рано да се правят категорични заключения за целия сезон.

"Към настоящия момент изглежда, че тези месеци ще бъдат с температури около и над нормите. Това не означава, че няма да имаме обстановки, по които ще има валежи, понижение на температурите, но средно те ще бъдат над нормалните", обясни тя.

Очакванията са валежите през есента да бъдат повече в сравнение с настоящия сух период. В началото те ще са по-неравномерно разпределени, а през октомври и ноември се очакват обстановки с по-масови валежи.

Вижте целия разговор във видеото

#времето през август #д-р Анастасия Стойчева #сухо и горещо време #НИМХ #Анастасия Стойчева #новини в Метрото

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