Огненият ад в Хърватия: Тежко остава състоянието на пострадали при големия пожар

В Хърватия остава тежко състоянието на 7 души, които пострадаха при горския пожар край Адриатическото крайбрежие. Огънят отне живота на един човек, а около 40 бяха ранени. Заради стихията бяха евакуирани над 2 хиляди души, сред които и много туристи.

От Външното ни министерство призовават българските граждани, които са в Хърватия да следят актуалните информации за пожарите в страната и да спазват указанията на местните власти.

Пожари бушуват и в Испания, Франция, Гърция и Австрия. Във Франция стотици жители бяха евакуирани заради нов пожар в югозападната част на страната, а в Германия около 1800 души бяха принудени да напуснат домовете си.

По данни на Европейската комисия от началото на годината в Европа са изгорели около 567 хиляди хектара.