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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Слънчево време в съботния ден

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слънчево следобед превалявания източните планинските райони
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Ще преобладава слънчево време, а вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни, в София - около 27°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие - временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от север-североизток. Температурите ще се повишат, в понеделник максималните ще бъдат между 30° и 35°.

Във вторник през страната ще премине атмосферно смущение. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има и градушки. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне хладен въздух и температурите ще се понижат с 2-3 градуса.

В сряда вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Ще бъде слънчево, след обяд над планините с купеста облачност, вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с около градус-два.

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