БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното...
Чете се за: 03:05 мин.
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на...
Чете се за: 03:42 мин.
Огромен пожар в Хърватия - има загинал и десетки ранени
Чете се за: 03:32 мин.
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна...
Чете се за: 01:27 мин.
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

След захлаждането: Идва нова гореща вълна, температурите се повишават

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
горещо време петък
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

След временното захлаждане, в близките дни температурите ще се повишават и през новата седмица отново в почти цялата страна ще бъде горещо. С изключение на вторник, когато се очакват валежи и гръмотевични бури, ще бъде и слънчево.

Предимно слънчево ще бъде и утре, с малка вероятност за валежи. Максималните температури ще бъдат от 25° до 32°, в София - около 27°.

Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България и по Черноморието – все още силен североизточен вятър.

Необичайно ниски за сезона ще бъдат минималните температури в съботния ден.

В по-голямата част от страната се очакват стойности от 11° до 17°, в София - около 13°. По-топло ще бъде рано сутринта само на морския бряг с минимални температури от 19° до 22°.

През деня по Черноморието ще има променлива облачност, а по южното крайбрежие е възможно да превали. Максималните температури ще бъдат около 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще остане 3-4 бала, с височина на вълните над един метър.

В планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито с временно силен вятър от изток-североизток.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 14° на Алеко до 19° на Боровец, в Самоков и Банско - около 25°.

Ветровито ще бъде и в много райони на Балканите, а температурите ще останат почти без промяна.

В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания в планините.

Валежи ще има утре в страните от Западна Европа, където предстои и понижение на температурите, но във Франция и на Пиренеите ще остане горещо. Валежи и захлаждане се очакват и на Скандинавския полуостров, но ще се задържи все още по-топло от обичайното за сезона.

Слънчево и горещо ще бъде в централните и източните части от континента.

Слънчево ще бъде и у нас в неделя. Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат почти без промяна.

Слънчево ще бъде и понеделник, а в по-голямата част от страната – и горещо. Във вторник отново предстои слабо захлаждане. Ще бъде ветровито, а на места ще превали и прегърми. Ще има и градушки.

В сряда вятърът ще отслабне, а температурите ще тръгнат нагоре. Ще бъде слънчево с малка вероятност за валежи.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1...
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско (СНИМКИ)
4
Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
5
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Най-четени

На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
1
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
6
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"

Още от: Времето

Ветровито, с максимални температури между 24° и 31° днес
Ветровито, с максимални температури между 24° и 31° днес
Слънчево и малко по-хладно време ни очаква през уикенда Слънчево и малко по-хладно време ни очаква през уикенда
Чете се за: 01:40 мин.
Валежи и гръмотевици днес Валежи и гръмотевици днес
Чете се за: 02:00 мин.
Промяна на времето: Валежи с гръмотевици и относително захлаждане Промяна на времето: Валежи с гръмотевици и относително захлаждане
Чете се за: 02:20 мин.
Валежи и гръмотевици през следващото денонощие Валежи и гръмотевици през следващото денонощие
Чете се за: 02:47 мин.
Слънчев уикенд ни очаква, в понеделник става още по-горещо Слънчев уикенд ни очаква, в понеделник става още по-горещо
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за свършеното до момента
100 дни на кабинета "Радев": Премиерът с равносметка за...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
„Евровизия 2027“ в Бургас: Градът се готви да посрещне големия песенен форум „Евровизия 2027“ в Бургас: Градът се готви да посрещне големия песенен форум
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага? Сметната палата публикува декларациите на властта: Кой с какво разполага?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Пожарът в Халкидики е овладян Пожарът в Халкидики е овладян
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има загинал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изборите за президент: ЦИК обяви ключовите дати и срокове
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Недоволство от видеоклип с кючек пред паметника на Асеневци във...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Вторите осем F-16 се бавят до 2030 г., България настоява за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ