След захлаждането: Идва нова гореща вълна, температурите се повишават

След временното захлаждане, в близките дни температурите ще се повишават и през новата седмица отново в почти цялата страна ще бъде горещо. С изключение на вторник, когато се очакват валежи и гръмотевични бури, ще бъде и слънчево.

Предимно слънчево ще бъде и утре, с малка вероятност за валежи. Максималните температури ще бъдат от 25° до 32°, в София - около 27°.

Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България и по Черноморието – все още силен североизточен вятър.

Необичайно ниски за сезона ще бъдат минималните температури в съботния ден.

В по-голямата част от страната се очакват стойности от 11° до 17°, в София - около 13°. По-топло ще бъде рано сутринта само на морския бряг с минимални температури от 19° до 22°.

През деня по Черноморието ще има променлива облачност, а по южното крайбрежие е възможно да превали. Максималните температури ще бъдат около 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще остане 3-4 бала, с височина на вълните над един метър.

В планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито с временно силен вятър от изток-североизток.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 14° на Алеко до 19° на Боровец, в Самоков и Банско - около 25°.

Ветровито ще бъде и в много райони на Балканите, а температурите ще останат почти без промяна.

В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания в планините.

Валежи ще има утре в страните от Западна Европа, където предстои и понижение на температурите, но във Франция и на Пиренеите ще остане горещо. Валежи и захлаждане се очакват и на Скандинавския полуостров, но ще се задържи все още по-топло от обичайното за сезона.

Слънчево и горещо ще бъде в централните и източните части от континента.

Слънчево ще бъде и у нас в неделя. Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат почти без промяна.

Слънчево ще бъде и понеделник, а в по-голямата част от страната – и горещо. Във вторник отново предстои слабо захлаждане. Ще бъде ветровито, а на места ще превали и прегърми. Ще има и градушки.

В сряда вятърът ще отслабне, а температурите ще тръгнат нагоре. Ще бъде слънчево с малка вероятност за валежи.