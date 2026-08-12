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Валежи и гръмотевици през следващото денонощие

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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Пореден ден с опасно високи температури, 39° бяха измерени в станциите днес в Сандандски и Лом. В Пловдив 37°, София 34°, малко по-ниски на морския бряг – 32° във Варна и 28° в Шабла. В близките дни предстои захлаждане. А през следващото денонощие се очакват и валежи, на места интензивни, придружени от гръмотевични бури и градушки. Причината е студен атмосферен фронт, който ще премине през страната.

Преди полунощ валежи, гръмотевична дейност и локални градушки ще има главно Северозападна и Централна Северна България. След полунощ валежи и гръмотевици ще има в северните райони, а утре на много места в страната, по-интензивни в Южна България. Остава и опасността от градушки. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух, температурите ще започнат да се понижават и ще бъдат от 26° до 35°, в София - около 29°.

И по Черноморието ще бъде много ветровито. Максималните температури ще бъдат от 24° до 26° по северното крайбрежие и около 27°-28° по южното. Вълнението на морето ще се усилва и ще бъде около 3-4 бала с височина на вълните над метър.

Лоши условия за туризъм в планините утре. Ще има интензивни валежи и гръмотевични бури, на повече места в Стара планина и Рило-Родопската област. Ще бъде и много ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток.

Слънчево и много горещо ще бъде в западните и южните райони на Европа. Слънчево ще бъде и в Централна и Източна Европа, с температури близки до обичайните. С повече облаци и валежи ще бъде в северните части от континента. Валежи ще има и на Балканите, в следобедните часове, главно над централните части. В югозападните райони ще остане много горещо, но в останалата част от полуострова температурите ще се понижават.

У нас, в петък, максималните температури ще се понижат с още градус-два. Ще преобладава слънчево време със следобедни превалявания в източните и планинските райони. В събота и неделя ще бъде слънчево с малка вероятност за валежи, а температурите ще останат почти без промяна. Слънчево ще бъде и в понеделник, но температурите отново ще тръгнат нагоре.

#валежи и гръмотевици #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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