Опасно високи температури и днес

Предупреждение от първа степен, код жълто за опасно горещо време, е обявено днес в 16 области от страната.

Максималните температури ще бъдат - между 33 и 38°, в София - около 33, по-ниски по крайбрежието на морето - между 27 и 31°.



Ще бъде слънчево, със слаб в Югоизточна България и по Черноморието - умерен вятър - от изток-североизток.

Жълт код за опасно високи температури е в сила и утре, вече в цялата страна.



Окачванията са за стойности - от 34 до 38°, в София – около 34°.

Ще бъде слънчево. След обяд над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи.

Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури - между 29 и 32°.

Температурата на морската вода е 25°-26°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините вятърът ще е умерен и силен - от североизток. Ще бъде слънчево, с повече облаци в масивите в западната половина от страната, но ще е почти без валежи.

В четвъртък със силен вятър ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще се понижат.



В Югозападна и в Североизточна България ще има валежи, гръмотевици и вероятност за градушки. В петък превалявания и гръмотевици се очакват в източните и планинските райони, а в останалата част от страната ще бъде слънчево. Ще остане ветровито, а дневните температури още малко ще се понижат.



През почивните дни вятърът ще отслабне. В Западна и Централна България ще бъде слънчево, а в Източна ще е с малка вероятност за валежи. Температурите ще останат почти без промяна.