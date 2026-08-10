Институтът "Коперник": Западна Европа е преживяла най-горещите юни и юли в историята

Западна Европа е преживяла най-горещите месеци юни и юли, откакто се води статистика. Това се посочва в нов доклад на института "Коперник" и Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

Екстремната жега е довела и до рекордно високи температури на океанската вода. През юли е била отчетена най-високата температура на морската повърхност, регистрирана някога за този месец в извънполярните океани, отчасти заради феномена "Ел Ниньо" в екваториалния Тихи океан.

Западна Европа е изправена пред петата си гореща вълна това лято. Продължителните горещи и сухи условия станаха причина за разрастването на горските пожари в големи части от Франция, Испания и Италия. Великобритания също е обхваната от екстремна суша.