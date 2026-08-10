БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Институтът "Коперник": Западна Европа е преживяла най-горещите юни и юли в историята

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Западна Европа е преживяла най-горещите месеци юни и юли, откакто се води статистика. Това се посочва в нов доклад на института "Коперник" и Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

Екстремната жега е довела и до рекордно високи температури на океанската вода. През юли е била отчетена най-високата температура на морската повърхност, регистрирана някога за този месец в извънполярните океани, отчасти заради феномена "Ел Ниньо" в екваториалния Тихи океан.

Западна Европа е изправена пред петата си гореща вълна това лято. Продължителните горещи и сухи условия станаха причина за разрастването на горските пожари в големи части от Франция, Испания и Италия. Великобритания също е обхваната от екстремна суша.

#най-горещи #институ Коперник #юли и юни

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ