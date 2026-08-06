Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия

Унгария изключи декоративното осветление на сградата на парламента в Будапеща, Замъка Буда и Верижния мост, за да пести енергия по време на горещата вълна, предаде Ройтерс. Мярката разочарова някои туристи, но беше приветствана от местните жители.

Температурите днес достигнаха между 40 и 42 градуса по Целзий, което е значително над обичайните за август стойности.

„Много съм разочарована, защото вероятно идвам в Будапеща вероятно за единствения път в живота си. Вчера се качих на хълма и очаквах сградата да бъде осветена“, каза германската туристка Зилке Шнайдерс. „Планирах и вечерен круиз по реката, но всички светлини и мостът бяха потънали в пълен мрак.“

Много унгарци обаче смятат, че решението е правилно, тъй като и те самите са принудени да намалят потреблението на електроенергия след призива на правителството за облекчаване на натоварването на електропреносната мрежа.

„Разбира се, неприятно е, но оценявам това, което имаме, и съм благодарен за него“, казва туристът Бенджамин Томас Тъкър.

Продължителната гореща вълна и рекордно ниските нива на водата в река Дунав принудиха Унгария силно да намали капацитета на единствената си атомна електроцентрала - АЕЦ "Пакш", която използва речна вода за охлаждане. Това постави електроенергийната система под сериозно напрежение през последната седмица.

Тъмнината обаче е от полза за еднодневките в Будапеща - защитен вид насекоми, който се рои в огромни количества през лятото, обясни Дьорд Кришка, доцент в университета „ Лоранд Йотвьош “.

Всяко лято стотици хиляди, а понякога и милиони еднодневки излитат от водата и започват трескаво да се размножават, преди да загинат само няколко часа по-късно.