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Бдение в Кричим с надежда за правосъдие след жестокото убийство на млад мъж в Пловдив от тийнейджъри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Жестоко престъпление в Пловдив. Полицията образува досъдебно производство за умишлено убийство. Жертвата – млад мъж, буквално е бил пребит до смърт. За тежкото престъпление са задържани десетина младежи – на възраст между 14 и 17 г., като на петима от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Хората от Кричим, родното място на жертвата, излизат на мълчаливо бдение с надеждата за правосъдие.

Ужасяващото зверство се е разиграло по светло между 15.30 и 16.30 часа в една от уединените алеи на Младежкия хълм. 17-годишно момиче, представяйки се пред жертвата за 15-годишна, е насрочило срещата, на която обаче отишла с голяма група тийнейджъри.

Анелия Трифонова, наблюдаващ прокурор: "Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили, в тяхната представа. Наистина жертвата е с изключително тежки травми – с разкъсвания на бял дроб, черен дроб, бъбреци, с черепно-мозъчна травма. Било е не само побой, а и гавра с жертвата."

Собственик на обект в парка е предал записи от своите камери на полицията. На тях се виждала цялата група младежи.

Иван Деспов, наемател на обект в района: "От цялата група се отделя по-малка група. Те отиват нанякъде, гледат си телефоните, видно си уговарят среща с въпросния господин. После се вижда как те се връщат със задоволителни усмивки, превъзбудени, с разперени ръце – горди от това, което са свършили."

Полицията бързо установява младежите и ги задържа. Продължават да се издирват свързани с тях лица.

Васил Костадинов, директор на МВР – Пловдив: "Нямаме данни, че назад във времето тази група е вършила нещо подобно, но в хода на разследването по настоящото следствено дело се установиха данни за това, че има проява от подобен характер на двама от участниците в тази група, на друго място в града, на оживено кръстовище в Пловдив."

Според разследващите младежите са от нормални семейства от средната класа, някои учели в много добри училища. Единствено 17-годишното момиче не посещавало училище. Експертите обаче смятат, че агресията е узрявала у децата с години.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Това са хора, които в малките общества, т.е. в техните семейства, най-вероятно наблюдават домашно насилие под формата на вербална агресия, под формата дори на физическа агресия – и създават такива групи, в които, тъй като психиката им е настроена на вълната, че така се решават проблемите, така се раздава правосъдие, те обикновено формират около себе си групички."

Жертвата е 37-годишният Георги от Кричим. Съгражданите му са потресени от случая.

Христо Андреев, съсед: "Трябва да има възмездие за този човек. Отиде си по най-жестокия начин и то млад. Много добър човек беше."

Евгения Кирчева, съседка: "Аз се питам дали имат капка милост в сърцето си и ако това се случи с техни близки, те как биха реагирали. Ако имат сестри, майки, братя, приятели – как биха го преживели."

Братовчедът на убития споделя, че Георги е бил много стеснителен.

Георги Божков, братовчед: "И апелирам, моля към всички институции – моля, свършете си работата."

Ако обвиненията срещу тийнейджърите се докажат, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си – за навършилите 16 години – от 5 до 12 г. затвор, а за ненавършилите 16 – лишаване от свобода от 3 до 10 години.

#14 до 17 г. #младежи #убийство #Пловдив

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