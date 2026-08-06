БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Володимир Зеленски с първо посещение в Сърбия след началото на войната

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия на 8 август за първи път след руската инвазия. Това съобщи високопоставен украински представител пред АФП, подчертавайки символичното значение на посещението в страна, която е традиционен съюзник на Москва.

„Трябва да отдалечим сърбите от страната на Русия“, заяви източникът, определяйки посещението на Зеленски в Белград като „шамар в лицето за руснаците“.

Зеленски, който обиколи голяма част от света, за да мобилизира подкрепа за защитата на Украйна срещу руската инвазия, не е посещавал Сърбия, откакто стана президент през 2019 г.

Сърбия се смята за една от най-близките до Москва страни в Европа. Тя не е наложила санкции на Русия заради инвазията ѝ през 2022 година и поддържа тесни енергийни връзки с нея.

# Володимир Зеленски #посещение в Сърбия

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Европа

Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия
Чете се за: 02:12 мин.
Най-малко 25 души бяха ранени при тежка катастрофа между трамваи в западната част на Германия Най-малко 25 души бяха ранени при тежка катастрофа между трамваи в западната част на Германия
Чете се за: 01:02 мин.
Езда в морето - как хора и животни се разхлаждат в жегите в Хърватска Езда в морето - как хора и животни се разхлаждат в жегите в Хърватска
Чете се за: 00:37 мин.
Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара
Чете се за: 02:15 мин.
Киев порази две руски рафинерии, най-малко седем души загинаха при руски удари в Украйна Киев порази две руски рафинерии, най-малко седем души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ