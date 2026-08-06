Володимир Зеленски с първо посещение в Сърбия след началото на войната

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия на 8 август за първи път след руската инвазия. Това съобщи високопоставен украински представител пред АФП, подчертавайки символичното значение на посещението в страна, която е традиционен съюзник на Москва.

„Трябва да отдалечим сърбите от страната на Русия“, заяви източникът, определяйки посещението на Зеленски в Белград като „шамар в лицето за руснаците“.

Зеленски, който обиколи голяма част от света, за да мобилизира подкрепа за защитата на Украйна срещу руската инвазия, не е посещавал Сърбия, откакто стана президент през 2019 г.

Сърбия се смята за една от най-близките до Москва страни в Европа. Тя не е наложила санкции на Русия заради инвазията ѝ през 2022 година и поддържа тесни енергийни връзки с нея.