Продължава изтощителната надпревара с бушуващите пожари в Европа

Продължава изтощителната надпревара за потушаване на пожари в много райони на Европа. В Австрия, която отчита рекордни жеги, лумнаха нови огнища. В Албания има пет активни пожара. В Сърбия втори ден не може да бъде потушена огнената стихия край Кралево. От началото на годината в Европа са изгорели 435 000 хектара, което е три пъти повече в сравнение с предишни години.

В битката с пожарите тази година Европа е изгубила територии два пъти по-големи от Люксембруг. Във Франция изпепелената земя надхвърля 92 000 хектара. В Италия са унищожени 70 000 хектара - площ, еквивалентна на почти 100 000 футболни игрища.

Лориан Бат, климатолог: "Липсата на дъжд, много високите температури и сушата са фактори, които доведоха до избухването на пожари. През юли в континентална Франция и Корсика всеки ден имаше департаменти с обявена тревога за опасност от пожари."

Жегите през юли пощадиха Австрия от огнени стихии, но вчера в борова гора в североизточната част на страната лумна пожар. Заради сушата, той бързо се разпространи и обхвана площ от 100 хектара. Днес следобед властите съобщиха, че огънят вече е под контрол, но все още има много тлеещи огнища.

В Албания през последните дни бяха регистрирани 28 пожара, 5 от които остават активни.

При 40-градусова жега, стотици сръбски пожарникари се борят с огнената стихия край Кралево. Пожарът там лумна вчера и вече изпепели 150 хектара. Заради труднодостъпния терен пожарникарите потушават огъня само с пръскачки.

След като бушува 5 дни, пожарът в Атика вече е под контрол, но все още има опасност от ново разгаряне на огнищата. Огънят остави след себе си обгорели гори и унищожени домове. Така е изглеждал засегнатият район на 28 юли - а така изглежда днес.

"Това някога беше рай, а сега се е превърнало в ад. Дори не искам да гледам. Всичко тук беше зелено, беше място за отдих, а сега нищо не е останало."

Според данните на европейската програма "Коперник" от началото на годината горските пожари са генерирали в Европейския съюз 8 тона въглероден диоксид.

Нанси Лапид, журналист: "Горските пожари увеличават риска от инфаркти, инсулти и астма. Но това, което учените вече установяват, е, че излагането на дим може да има много сериозни последици и след години."

Димът от горските пожари е по-токсичен от обикновеното замърсяване на въздуха.

Снимки: АП/БТА

Нанси Лапид, журналист: "Проблемът е, че не гори само растителност. Изгарят коли, къщи. Пламъците изпепеляват всичко по пътя си, за това в дима има частици от метали, пластмаси и всякакви токсични съставки."

Димът от горски пожари може да се задържи във въздуха със седмици и да измине хиляди километри.