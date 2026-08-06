Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"

Заради пожара движението по автомагистрала „Тракия“ се извършва по обходни маршрути – както за пътуващите от Бургас към София, така и за идващите от морето към столицата.

Заради промените в трафика тесният "Момин проход" е буквално парализиран. Десетки тирове и стотици изнервени шофьори се опитват да преминат през участъка.

Задръстването е километрично. Екипът на БНТ се намира на 43-тия километър на автомагистрала "Тракия", тъй като колоната от автомобили не позволява придвижване по-близо до "Момин проход".

На отбивката за Ихтиман целият трафик слиза от магистралата и се насочва към Костенец и Белово, след което преди Пазарджик отново се връща на автомагистрала "Тракия". Това е обходният маршрут, по който пътуващите заобикалят пожара.

Днес движението е изключително натоварено. Над 2000 автомобила на час преминават през участъка. Сред чакащите има много гастарбайтери, чуждестранни шофьори и български водачи, които се оказаха в капана на задръстването.

Алтернативният път е тесен, а движението по него се извършва изключително бавно. Разминаването между два тежкотоварни автомобила е силно затруднено.

Въпреки температурите над 35 градуса, движението на камиони не е спряно, въпреки че според изискванията на АПИ това трябваше да бъде направено.

Полицейски патрули постоянно следят аварийната лента на автомагистралата, за да остане тя свободна. Тя е необходима за противопожарните екипи, които работят на място, както и за автомобилите на спешна помощ.

Част от шофьорите са изнервени от поредната тежка ситуация на автомагистрала „Тракия“.

„От близо 40 минути, може би и час сме тук. Сигурно сме мръднали около 200 метра най-много.“ „БНТ: Алтернативният път е през Костенец или през Мухово. - Да, но като погледнах на картата, и двата пътя са претоварени.“ „Даже не знаем какво се случва, нали ние сме в задръстването. Ще изчакаме, какво да правим. Важното е да се потуши пожарът.“

Много от шофьорите не са били информирани за причината за задръстването. Сред тях има и множество чуждестранни водачи, които търсят информация за случващото се.

Въпреки че пожарът е на около 20 - 25 километра от мястото, от което се включва екипът ни, димът вече се вижда зад билото на планината.

Обстановката на автомагистрала „Тракия“ остава усложнена. Шофьорите, които имат възможност, е добре да отложат пътуването си или да изберат алтернативен маршрут.