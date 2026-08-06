Откритият дрон в Лайпциг: Берлин съобщи за "нов сценарий на заплаха"

Германското вътрешно министерство опроверга медийно съобщение, че украинският товарен самолет, до който беше открит дрон с експлозиви на летището в Лайпциг, е транспортирал боеприпаси. Дронът е бил снабден с професионални експлозиви и детонатор, заявиха тази вечер от германската прокуратура. Берлин определи случилото се като „нов сценарий на заплаха“.

Германският министър на вътрешните работи заяви че инцидентът на летището в Лайпциг представлява хибридна атака с повишено ниво на опасност.

Александeр Добринт, вътрешен министър на Германия: „Преди всичко, трябва да приемем, че това е много сериозен инцидент със сигурността. Вярвам, че си имаме работа със сценарий на хибридна атака, който се разгърна, когато снощи в района на летище Лайпциг беше засечен дрон. Този дрон беше снабден с експлозиви.“

Дронът беше открит през нощта в охранявана товарна зона в близост до южната писта на летището. Полицейски експерти иззеха безпилотния апарат и обезвредиха бомбата след проверка с рентген. Опасност за пасажерите и служителите на аерогарата не е имало.

Германските власти разследват и друг инцидент. Те издирват отломки от неидентифициран обект, който се е ударил в друг товарен самолет във въздуха близо до същото летище, същата нощ.

По думите на вътрешния министър на Федералната република и досега германските власти са се сблъсквали с нерегламентирани полети на дронове, но откриването на безпилотен апарат с експлозиви на територията на летище представлява качествено нов риск.

Инцидентите нарушиха работата на едно от най-големите карго летища в Европа, служещо и като оперативна база на украинската авиокомпания "Антонов" след началото на войната. Полетите в Лайпциг вече са възобновени.