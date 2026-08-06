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Съдът спря предварителното изпълнение на заповедите за събаряне на сградите в Баба Алино

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Варненският административен съд отмени предварителното изпълнение на издадените от кмета на Варна Благомир Коцев 12 заповеди за премахване на сгради в местността Баба Алино.

Жалби срещу събарянето бяха подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. Става дума за 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях.

В мотивите си съдът посочва, че предварителното изпълнение на дадена заповед задължително трябва да бъде мотивирано от този, който я издава. В конкретния случай мотиви не са изложени, с което отпада възможността за принудителното премахване на сградите преди окончателното решаване на спора по същество.

Определенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

#случаят "Баба Алино"

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